Studentenpartys: „Respekt vor der Lage fehlt“

„Völlig inakzeptabel und nicht nachvollziehbar!“, findet Mario Hofer, neuer Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der JKU, dass Studenten Partys feierten. Wohlgemerkt geschah das freilich nicht an der Uni, denn die wurde rechtzeitig geschlossen, sondern im Julius Raab-Studentheim. Seiner Meinung nach liegt es nicht an der Informationslage: „Die Uni und wir informieren fast täglich!“ Sondern: „Fehlender Respekt vor der Ernsthaftigkeit der Lage“, sagt Hofer.