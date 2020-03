Drei Sondermaschinen holen Österreicher nach Hause

Drei Flugzeuge mit insgesamt 550 Österreichern an Bord waren am Freitag unterwegs nach Wien. Die Sondermaschinen aus Tunesien, den Malediven und Mauritius sollten zwischen dem Nachmittag und Abend in Schwechat landen. Auch eine vierte Maschine sollte bald in die Luft gehen. Sie würde vom Flughafen Teneriffa Süd mehr als 200 Passagiere in Richtung Wien fliegen, hieß es.