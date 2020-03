Sion-Boss Constantin wehrt sich: „Das ist Krieg!“

Constantin hat sich in einem Brief an Valloni gewandt und sein Vorgehen gerechtfertigt. Der Schweizer „Blick“ zitiert aus dem Schreiben. „Wir sind daran, Feldlazarette auf die Beine zu stellen, um Leben zu retten. Wir sind daran, die Toten ohne Abdankung zu beerdigen. Wir sind daran, diejenigen Personen auszuwählen, die sterben müssen und jene, die wir retten können. Das alles heißt Krieg. Kein üblicher Krieg. Der sanitarische Krieg. Das Resultat ist dasselbe. Leute sterben oder werden sterben“, so Constantin.