Corona-Fälle: Über 2200 Infizierte in Österreich

Mit Abstand die meisten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Tirol. Hier sind 490 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Oberösterreich gibt es 399, in Niederösterreich 317, in der Steiermark 299, in Wien 277, in Vorarlberg 179, in Salzburg 147, in Kärnten 63 und im Burgenland 32 bestätigte Fälle. Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt.