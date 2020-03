Florian Silbereisen wird neuer „DSDS“-Juror

Die besten sechs Kandidaten

Am Samstag treten die besten sechs Kandidaten an und müssen mit ihrer Performance alleine die Bühne füllen. Unter ihnen sind gleich drei Kandidaten, die mit Schlager punkten wollen: Chiara D‘Amico, Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky. Ob sie Schlagerexperte Florian Silbereisen mit ihrem Gesang überzeugen können? Wie alle anderen Juroren bekommt er eine „Goldene CD“, die er während der Show an seine Favoritin oder seinen Favoriten vergeben darf. Diese symbolisiert 5 Prozent Stimmanteil, der auf die Zuschauerstimmen addiert wird. Moderator Alexander Klaws wird am Ende der Show verkünden, welcher Kandidat die Show verlassen muss.