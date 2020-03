Corona: Verhalten der Österreicher „fantastisch“

„Wir Österreicher können stolz sein, so ein Regierungsteam zu haben“, schreibt heute „Krone“-Leser Franz Schaffer aus Gratkorn in der Steiermark auf unseren Leserbriefseiten. Josef Bauer aus St. Stefan ob Leoben meint, man könne zur Regierung stehen, wie man will, „aber eines muss man unserem Bundeskanzler zugestehen, er handelt absolut richtig“. Barbara Munzinger aus Oberkappel (OÖ) findet positiv, „dass jetzt alle an einem Stang ziehen“.