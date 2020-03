Corona: Die aktuelle Situation in der Steiermark

Über 800 in Hartberg in Quarantäne

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gibt es derzeit 29 Infizierte - nach Graz die höchste Zahl in der Steiermark. 851 Menschen (Stand 13 Uhr) befinden sich aus Sicherheitsgründen in häuslicher Quarantäne, teilte die Bezirkshauptmannschaft am Dienstag mit.