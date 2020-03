Gemeinderatswahl: Nun ist die Verschiebung fix

Lang: „Abstand halten, aber näher zusammen rücken“

SPÖ-LHStv. Anton Lang schilderte seine Eindrücke am Weg in den Landtag: „Es waren kaum Autos auf den Straßen, kaum Menschen. Die Stimmung war fast gespenstisch, bedrückend.“ Beim Virus-Ausbruch in Asien hatte er das Gefühl, es würde im Rest der Welt nicht so zur Kenntnis genommen. Umso froher sei er, dass man in Österreich rasch reagiert habe, auch wenn es vordergründig sehr harte Maßnahmen seien. „Aber sie müssen unbedingt eingehalten werden“, appellierte Lang. Unser Staat funktioniere, versicherte Lang, und er wolle sich bei allen bedanken, „die tagtäglich ihre Gesundheit riskieren, um zu helfen. Halten wir Abstand, aber rücken wir noch näher zusammen.“