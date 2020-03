Kurzparkzonen in Salzburg bleiben in Kraft

Anders als in Innsbruck oder Graz werden die Kurzparkzonen in der Stadt Salzburg aktuell noch kontrolliert. „Es gibt bis jetzt noch keine Anweisung, es nicht zu tun“, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Situation könne sich aber noch ändern. Die Maßnahme gilt als ein Mittel, um Menschen zur Fahrt mit dem Pkw zu bewegen und die Ansteckungsgefahr in den Öffis zu reduzieren.