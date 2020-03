Airlines weltweit streichen Flugpläne zusammen

AUA stellt Flugbetrieb ein, Lauda ebenso

In Österreich haben die zwei größten Airlines am Flughafen Wien, die AUA sowie die Ryanair-Tochter Laudamotion, ebenfalls Maßnahmen gesetzt: Die AUA stellt ihren regulären Flugbetrieb am Donnerstag ein. Der vorerst letzte Flug mit der Flugnummer OS 066 werde am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen, teilte die Lufthansa-Tochter am Montag mit. Ein Lang- und ein Mittelstreckenflugzeug blieben für Hilfsflüge im Einsatz, hieß es.