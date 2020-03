Abrüsten von Rekruten und Zivildienern gestoppt

Durch die Verlängerung des Zivildiensts werde man imstande sein, 4500 Personen zu mobilisieren. Dazu kommen eben in erster Linie jene Freiwilligen, die sich ab Montag bei der Zivildienstserviceagentur melden können. Dazu soll eine eigene Website freigeschaltet werden. Sollte das nicht reichen, könnte man auch Zivildiener aus den vergangenen fünf Jahren verpflichten, so Köstinger. Das Potenzial jener, die in den gesuchten Bereichen tätig waren, liegt bei 45.000 jungen Männern.