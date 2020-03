Rendi-Wagner: „Müssen jetzt Spitäler aufrüsten“

Warnt vor Engpass bei Beatmungsgeräten

Konkret warnt Rendi-Wagner davor, dass es zu einem Engpass bei Beatmungsgeräten und Schutzkleidung kommen könnte, diese müssten schleunigst in großen Mengen gekauft werden. „Wir müssen aus den schrecklichen Erfahrungen in Italien lernen und die Zeit nützen, bevor die Intensivstationen kollabieren. Für diesen Stresstest müssen wir unsere Spitäler sofort wappnen.“ Es müsse „mit aller Kraft“ verhindert werden, dass sich Ärzte und Pflegepersonal anstecken. „Das wäre in dieser Situation fatal.“