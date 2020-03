Coronavirus: Nun auch 1450-Online-Service

Neben der 1450-Hotline wird seitens der Vorarlberger Gesundheitsberatung nun auch ein Online-Service angeboten - das erklärte Ziel: in der großen Anzahl an Anfragen rasch jene Personen zu ermitteln, die möglicherweise mit SARS-CoV-2 infiziert ist oder Kontaktperson eines am Virus Erkrankten sein könnte. Bearbeitet wird das Formular nach dem Abschicken von Mitarbeitern des Roten Kreuzes.