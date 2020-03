Überladener Transporter ließ Diebe auffliegen

Einer der Männer gab auf Nachfrage an, die Fracht lediglich auf Ersuchen eines Bekannten nach Serbien zu transportieren. Der Mitfahrer meinte hingegen, weder von den Maschinen noch von einer Abmachung etwas gewusst zu haben. Tatsächlich waren die Möbel und Werkzeuge aber in Salzburg gestohlen worden. Die beiden Serben sind in Haft!