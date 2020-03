Weinstein: „Man sollte Jennifer Aniston umbringen“

Demnach habe Aniston einer Freundin anvertraut, dass Weinstein sich 2005 am Set des Kinofilmes „Entgleist“ von hinten an ihr gerieben und ihr an den Hintern gegriffen habe. Und: „Im Laufe der Jahre hat Weinstein immer wieder Jennifer in den Ausschnitt gestarrt. Er stand auf sie und hat ständig darüber geredet, wie heiß er sie findet.“