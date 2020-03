Sperrzone Italien: Folgen für unsere Wirtschaft

Österreicher geben 1,5 Milliaren Euro in Österreich aus

Die Österreicher wiederum gaben 1,540 Milliarden Euro in Italien aus. Die österreichischen Urlauber blieben im Schnitt 5,3 Tage im südlichen Nachbarland. Zu den 9,5 Millionen Nächtigungen im Jahr in Italien kommen noch rund drei Millionen Nächtigungen bei Freunden oder Verwandten, die nicht in der offiziellen italienischen Beherbergungsstatistik aufscheinen, aber von der Statistik Austria durch eine Umfrage erhoben werden. Unter den Österreichern sind Mai, Juni, Juli und August die beliebsten Monate für einen Italien-Urlaub. Zwei Drittel fahren mit dem Auto runter, 14 Prozent das Flugzeug und 10 Prozent den Bus.