Radler geriet wegen Google-Standort unter Verdacht

Wie der US-Fernsehsender NBC berichtet, hatte McCoy eine Fitness-App namens RunKeeper auf seinem Smartphone installiert, die während einer Radfahrt durch die Nachbarschaft die Position des Mannes protokollierte. Die dafür nötigen Standortdienste hielten auch Google am Laufenden, was die Position des Mannes anging. Am Tag des Verbrechens sei er dreimal am Tatort vorbeigefahren, wodurch er in den Kreis der Verdächtigen rückte.