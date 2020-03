Zillertal: Bub stürzte durch Deckenloch auf Rohbau

Am Samstag führte ein 30-Jähriger bei einem Rohbau in Hart im Zillertal Arbeiten durch. Bei dem Mann hielt sich auch ein fünfjähriger Bub auf. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte das Kind durch ein 30 x 50 cm großes Loch in einer Betondecke des Rohbaues rund drei Meter tief auf eine darunterliegende Betondecke und zog sich dadurch erhebliche Verletzungen zu. Der Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.