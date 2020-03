Kurios: Feuz bekommt geborgte Kristoffersen-Kugel

Die Absage des Weltcupfinales in Cortina wirbelt im Skizirkus einiges durcheinander. Denn eigentlich müsste nun Beat Feuz, der bereits vor dem Rennen in Kvitfjell als Gewinner des Abfahrtsweltcups feststand, in Skandinavien seine Kugel erhalten. Das Problem: Die FIS hat sie nicht mit. Ein Konkurrent eilt zur Hilfe.