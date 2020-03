Moderater Anstieg der Infektionen in Österreich

„Das Virus hält sich an keine Grenzen“

Im Kampf gegen das Coronavirus will die EU Italien mit medizinischem Material unterstützen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte vor einem zweiten Sondertreffen der EU-Gesundheitsminister am Freitag in Brüssel: „Die Situation in Italien wird für ganz Europa eine entscheidende.“ Die EU müsse gemeinsam vorgehen, „das Virus hält sich an keine Grenzen“, so Anschober. „Österreich will einen starken Beitrag leisten.“