Krankenhaus-Mitarbeiterin und Schülerin infiziert

47 bestätigte Fälle, 4000 Testungen

Im Laufe des Donnerstages waren mehrere weitere Fälle von Coronavirus-Infektionen hinzugekommen. Am Abend waren 44 Fälle in ganz Österreich bekannt, offiziell frei vom Virus war nur noch das Burgenland. Am Freitagmorgen stieg die Zahl der bekannten Fälle auf 47. Von diesen 47 Fällen waren 17 aus der Bundeshauptstadt und 15 aus Niederösterreich, wie Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium, berichtete. In Salzburg, Steiermark und Tirol waren es je vier Fälle, in Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten je ein Fall. Wie es hieß, wurden mittlerweile 4000 Testungen durchgeführt.