USA: 44-Jähriger mit Giftspritze hingerichtet

Todesschütze ebenfalls zum Tode verurteilt

Der Todesschütze Kerry Spencer, der ebenfalls zum Tode verurteilt wurde, bezeichnete Woods in einem an US-Medien verschickten Brief als „einhundert Prozent unschuldig“. Er sei sich dessen sicher, da er selbst derjenige sei, „der auf alle drei Polizisten geschossen und sie getötet hat“, betonte Spencer. Auch Woods selbst beteuerte stets seine Unschuld.