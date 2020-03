Einkaufszentrum wegen Feueralarm geräumt

Entwarnung gegeben

Je nach Prozedere werde in so einem Fall das Gebäude standardmäßig geräumt, bis die Lage geklärt ist, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte prüften, wo und wie es zum Auslösen des Feueralarms gekommen war. Schließlich stand fest, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Ein Rauchmelder hatte fälschlicherweise angeschlagen.