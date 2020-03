Traum von Gold am Polarkreis

Grill dagegen startet erst so richtig durch, hat heuer erste Weltcuppunkte in der Kombination eingefahren. „Das waren wertvolle Erfahrungen, die ich gut mitnehmen kann“, meinte die 19-Jährige. Die in der Abfahrt und im Super G zu den Titelanwärterinnen zählt, aber alle Bewerbe bestreiten wird. Druck macht sie sich keinen. „Wenn ich mein Skifahren hinbringe, wie ich das kann, dann wird das passen“, bleibt Lisa cool. Auch was das Coronavirus betrifft: „Sorgen mach ich mir keine. Klar schaut man, dass man sich die Hände öfter wäscht. Aber im hohen Norden ist das Thema auch nicht so präsent“, sagte Grill.