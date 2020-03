Und wie viele Probleme hat Ihre Partei?

ÖVP – ganz gut dabei: Laut Umfragen verdoppeln sich die Türkisen im Herbst. Warum also nicht der erste Platz? Wie Spitzenkandidat Gernot Blümel alle Herausforderungen unter einen Hut bringen will, ist fraglich: Finanzminister, Regierungskoordinator, ÖVP-Wien-Chef, soeben Vater geworden, dazu der heftige Wahlkampf. Wenn Blümel nicht der erste Roboterpolitiker der Welt ist, wird es schwierig. Und was bitte sollte dieser unsägliche Auftritt von Life-Ball-Erfinder Gery Keszler? Knackarsch-Schnitzelgesicht-Affäre!