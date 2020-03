Italienische Delikatessen in der Casa Caria

In einem kleinen Dorf in Kalabrien haben sich Brigitte Schmidhuber und Domenico Pugliese einst kennengelernt. Das liegt nun Jahre zurück, ihre gemeinsame Liebe für italienische Delikatessen gipfelte 2015 in ihrem ersten Geschäft in der Schottenfeldgasse 48A, der Casa Caria. Nun sind die beiden Qualitätsfanatiker noch einen Schritt weitergegangen: Vor Kurzem sperrten sie in Wien-Neubau, konkret in der Lindengasse, einen zweiten Standort auf. Allerdings leuchten und duften hier nicht nur wuchtige Zitronen, Bergamotten, Mandarinen und Bitterorangen - eine kleine Bar und ein paar Tischchen laden auch zum Bleiben und Essen ein.