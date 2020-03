Mutter und zwei Söhne bei Unfall verletzt

Eine 28-Jährige Linzerin fuhr am 4. März 2020 gegen 11.55 Uhr mit ihrem Pkw auf der L1368 in Allhaming in Richtung L534. Im Pkw befanden sich ihre beiden Söhne, fünf und zehn Jahre alt. Bei der Kreuzung der beiden Landesstraßen wollt sie nach links in der L534 einbiegen. Dabei stieß sie mit einem Lkw, gelenkt von einem 38-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, zusammen.