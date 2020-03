Griechische Marine verschifft 400 Migranten

In der Krise rund um Zehntausende Migranten, die nach Europa wollen, setzt Athen seine Entscheidung in die Tat um, Asylanträge neuer Flüchtlinge nicht zu bearbeiten und sie so schnell wie möglich auszuweisen. Am Mittwoch wurde auf der Insel Lesbos ein Schiff der griechischen Kriegsmarine erwartet. Es soll rund 400 ab dem 1. März angekommene Migranten an Bord nehmen, die dann zunächst an Bord bleiben. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht werden, um anschließend in ihre Herkunftsländer ausgewiesen zu werden.