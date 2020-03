Wien und Athen gegen weiteres Geld für Türkei

Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze spitzte sich in den vergangenen Tagen dramatisch zu. Griechenland übt heftige Kritik an der Vorgehensweise der Türkei. Als Geste der Solidarität reisten die EU-Spitze und Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg nach Athen. Für Griechenland soll es weitere Hilfe geben, für die Türkei nicht.