Corona-Alarm: 120 französische Schulen geschlossen

Dritter Fall auf Mallorca bestätigt

Auf Mallorca wurde ein dritter Fall des neuen Coronavirus bestätigt. Bei der infizierten Patientin handele es sich um eine Frau, die sich kürzlich im norditalienischen Turin aufgehalten habe, teilten die Gesundheitsbehörden der spanischen Urlaubsinsel am Dienstag mit. Die Frau liege isoliert im Krankenhaus Son Llatzer in der Inselhauptstadt Palma, so die Balearenregierung. In Spanien insgesamt ist die Zahl der mit dem Erreger infizierten Menschen bis Dienstagnachmittag auf etwa 150 gestiegen. Besonders viele neue Fälle gab es in der Region von Madrid, wo nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 50 Patienten behandelt wurden.