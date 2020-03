Coronavirus: Zuschauerbann in Italien ausgeweitet!

Betroffen davon sind insgesamt fünf der zehn Serie-A-Partien am kommenden Wochenende: Atalanta Bergamo - Lazio Rom, SPAL Ferrara - Cagliari, Inter Mailand - US Sassulo, Hellas Verona - SSC Napoli und Bologna - Juventus Turin. Fans aus den betroffenen Regionen und Provinzen ist es zudem untersagt, zu Auswärtsspielen zu reisen. Rekordmeister Juventus Turin teilte dagegen am Montag mit, dass bereits das Semifinal-Heimspiel im italienischen Cup am Mittwochabend gegen AC Milan vor Zuschauern gespielt werde.