Weltrekord-Heber Rahman mit 31 Jahren verstorben

Er gewann seine erste Paralympics-Goldmedaille 2012 in London. Vier Jahre später verteidigte er seinen Titel in Rio: Da gelang es ihm, 310 Kilos zu heben und stellte damit den Weltrekord in der +107 Kilogramm Kategorie auf. Den Zweiten distanzierte er um 75 Kilos. Bei den Asian Para Games 2018 in Jakarta holte er sich eine weitere Goldmedaille.