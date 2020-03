Corona-Alarm nun auch in Kärntens Nachbarregion

Erste Coronavirus-Erkrankung in Luxemburg

Unterdessen hat das Coronavirus mittlerweile auch das Großherzogtum Luxemburg erreicht. Das Virus wurde bei einem 40 Jahre alten Mann bestätigt, teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Samstagabend in Luxemburg mit. Der Mann hatte sich in Italien aufgehalten und war Anfang der Woche per Flugzeug über Charleroi (Belgien) nach Luxemburg zurückgekehrt. Es gehe ihm gut. „Wir sind jetzt dabei, zu untersuchen, mit wem die Person in Kontakt war“, sagte Lenert.