„Baldur‘s Gate 3“: Gameplay-Screenshots und Intro

Der Entwickler verspricht, dass sich keine zwei Abenteuer gleichen werden. Dank des vertikalen Gameplays könnten Gamer ihrem Erkundungsdrang zudem freien Lauf lassen und ihr Abenteuer mit Schleichen, Schubsen, Klettern und Springen bestreiten. „Wie sie diese Reise überleben und welche Spuren sie auf ihrem Weg hinterlassen, liegt ganz in ihrer Hand“, so die Spieleschmiede in einer Aussendung.