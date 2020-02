Dreimal mehr Coronafälle in Nordrhein-Westfalen

Drei Deutsche steckten sich bei Business-Meeting in Bayern an

Bei den drei neuen Fällen in Baden-Württemberg handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Sie hatten an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert-Koch-Institut zu 13 Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der in Italien positiv getestet worden war. Die drei Patienten befinden sich aktuell in einer Klinik.