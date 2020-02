Griechischer Regierungschef: „Kommt nicht“

Nachdem sich die Flüchtlingskrise auf den griechischen Ägäisinseln immer mehr ausweitet, hat sich Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch mit einem Appell direkt an Migranten gewandt: „Ich schicke eine klare Nachricht an diejenigen, die wissen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben: Kommt nicht.“ Die Schlepperreoute führe nicht zum griechischen Festland und damit nach Europa, sondern zurück in die Türkei.