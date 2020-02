Admira-Coach Soldo: „Habe viel von Felix gelernt“

Dritter Admira-Trainer

Nach Reiner Geyer und Klaus Schmidt ist Soldo, als Spieler 1998 mit Kroatien WM-Dritter, bereits der dritte Trainer der Admira in dieser Saison. Vom Steirer Schmidt hatten sich die Südstädter, die nur drei ihrer 20 bisherigen Liga-Saisonspiele gewannen, erst am Sonntag nach einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz getrennt. Kurz darauf griff Soldo nach erfolgter Kontaktaufnahme durch Shapourzadeh zum Hörer - und erkundigte sich bei seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Franz Wohlfahrt über die Admira. Am Montag unterschrieb er einen Vertrag, dessen Länge der Club nicht bekanntgeben will.