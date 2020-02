„Rauchverbot in Schanigärten kommt sicher nicht“

Im Zuge der Wirtschaftskammer-Wahl sind angebliche Pläne für ein totales Rauchverbot in Schanigärten aufgetaucht. Wiens Gastro-Chef Peter Dobcak (ÖVP) ortet eine gezielte Falschmeldung der Blauen dahinter: „Ich habe gestern mit Kanzler Kurz darüber gesprochen. So ein Verbot kommt sicher nicht“, meinte er am Dienstag.