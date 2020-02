Al Cook: Pionier und legendärer Blues-Hardliner

Der Musik verschrieben

„Unser Cooksie“ wird Koch, der am 27. Februar 1945 in Bad Ischl geboren wurde und in Wien aufwuchs, von seinen treuen Fans noch immer genannt, eine goldene Nase oder zumindest bescheidenen Reichtum hat er sich durch seine Interpretationen von Pionieren wie Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Son House, Charlie Patton, Blind Blake und Big Bill Broonzy aber noch immer nicht verdient. Möglich, dass es an seinem unverrückbaren Grundsatz liegt, der lautet: „Spiele nie um des Beifalls oder Mammons willen das falsche Lied.“ Am Freitag feiert Cook seinen Geburtstag, wie sonst, mit einem Konzert im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz.