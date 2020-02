Corona-Verdacht: Bus in Oberösterreich gestoppt

Eine Person in einem voll besetzen Reisebus, die über Symptome klagte, die auch auf eine Erkrankung an dem Coronavirus hindeuten, hat am Montagabend einen schwierigen Einsatz auf einem Autobahnparkplatz bei Allhaming in Oberösterreich ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten aber keine Infektion ausmachen, um kurz vor Mitternacht konnte der Bus voll besetzt seine Reise fortsetzen.