Bestätigt: Pocher und Wendler streiten live im TV

Kampfansagen

Im Vorfeld der Sendung veröffentlichten die beiden nun entsprechende Kampfansagen, um ihre Fans für die Show zu begeistern. Pocher erklärte in einem RTL-Video: „Ich mach den Wendler kalt, indem ich ihm einfach die Heizung abstelle. Dann geht das ganz schnell.“ Weiter erklärte er: „Es geht in der Show darum, dass Michael Wendler mich herausgefordert hat und ich mich gerne jeder Herausforderung stelle. Und wir können sehr gerne live über alles reden, was in den letzten Wochen passiert ist.“ Der Wendler konterte kurz: „Mitmachen ist alles. Pocher besiegen ist mehr.“