Iran: Bei Atomvertrag „Möglichkeiten“ ausgelotet

Hilfe gegen Migration aus Afghanistan

Gute Dienste in zwei Bereichen bot Schallenberg im ureigensten Interesse Europas an: Hilfe zur Bekämpfung der Corona-Seuche sowie zur Bewältigung des Migrationsproblems aus Afghanistan. „Derzeit leben drei Millionen afghanische Migranten im Iran“, so Schallenberg. „81 Prozent der Migranten, die in Europa ankommen, sind Afghanen. Wie kann man sie im Iran zur Rückkehr bewegen oder von der Weiterreise nach Europa abbringen?“