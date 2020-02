Villacher (25) schlug, trat und biss Ex-Freundin

Betrunken und wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen attackierte ein 25 Jahre alter Villacher am Donnerstagabend in der Draustadt seine 33-jährige Ex-Lebensgefährtin: Er biss und trat sie und riss an ihren Haaren. Die Frau erlitt Verletzungen am ganzen Körper. Er wird angezeigt. Ein weiterer Fall von Gewalt gegen Frauen beschäftigt die Polizei in Klagenfurt.