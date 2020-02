Blümel: Dann in Wien lieber gleich wählen

Doch auch in der ÖVP laufen die Vorbereitungen in Richtung Wien-Wahl, die eigentlich im Herbst stattfinden soll, auf Hochtouren. Am nächsten Samstag findet der 36. ordentliche Landesparteitag statt. Ort des Geschehens ist die „Metastadt“ in der Donaustadt. Erwartet werden rund 800 Teilnehmer. In der Einladung ist auch ein Referat des Bundeskanzlers und Bundesparteichefs Sebastian Kurz angekündigt.