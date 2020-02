Diese Küchengeräte werden am häufigsten gekauft

Ob Krapfen, Palatschinken oder Waffeln - Süßes Gebäck wird derzeit in ganz Österreich an jeder Ecke angeboten. Ganz zu schweigen von den süßen Mehlspeisen, die einen auf der Skihütte oder im Skiressort im Februar erwarten. Germknödel, Kaiserschmarren und Buchteln sind jetzt an der Tagesordnung. Kein Wunder also, dass Waffelautomaten und Backutensilien zur Zeit gefragt sind.