Fernsehgeräte, Filme und Serien besonders günstig

Rund 92 Prozent aller Internetnutzer im Alter von 16 bis 64 Jahren nutzen Online-Streaming. Besonders beliebt ist Videostreaming, was vor allem durch Amazon Prime Video und Netflix abgedeckt wird. Vor allem in der kalten Jahreszeit verbringen viele Menschen ihre Zeit vor dem Fernseher. Der Internetgigant Amazon bietet daher nun eine ganze Woche voller Schnäppchen und Angebote rund ums Thema Fernsehen. Bei der Amazon Popcorn Woche erhalten Sie nicht nur das entsprechende Gerät günstiger, sondern sparen bis zum 50 % beim Kauf oder Ausleihen von Filmen und Serien. Plus: Die richtigen Snacks, wie Süßes und Knabbereien, dürfen natürlich auch nicht fehlen.