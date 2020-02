Bezos: 9,2 Mrd. Euro für Kampf gegen Klimawandel

Bezos war in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert worden, dass er gemessen an seinem Reichtum vergleichsweise wenig Geld spende. In den vergangenen Jahren hatte er seine Spenden jedoch ausgebaut. Erst vor wenigen Tagen hatte Bezos Schlagzeilen mit dem Kauf eines Luxusanwesens in Beverly Hills für 165 Millionen US-Dollar gemacht.