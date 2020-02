„Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch korrekt“

Nach dem tödlichen U-Bahn-Unfall am Samstagabend in Wien hat das pietätlose Video eines Gaffers für Empörung gesorgt. Der Mann hatte die Tote nach dem Unfall gefilmt, während andere Zeugen Erste Hilfe leisteten. Das Video stellte er online und verschickte es an Medien, die es dann tatsächlich zumindest kurzzeitig veröffentlichten. Rechtliche Konsequenzen hat der Mann nicht zu befürchten, dennoch appellierten Wiener Linien und Polizei am Montag eindringlich, derartige Aktionen zu unterlassen.