Unfall-Voyeurismus: Wien ist „Gaffer-Hochburg“

Keine Gaffer-Anzeigen in Salzburg, Burgenland und Vorarlberg

Geldstrafen wurden allerdings erst dann verhängt, wenn sich die unbelehrbaren Gaffer und Fotografierer trotz einer Abmahnung nicht an Anordnungen der Polizei hielten. Noch keine Anzeigen nach dem neuen „Gaffer-Paragrafen“ mussten bisher erfreulicherweise in Salzburg, dem Burgenland und in Vorarlberg verhängt werden.