SPÖ-Mitgliederbefragung: Kritik aus den Ländern

Die SPÖ-Landesorganisationen haben am Montag ganz unterschiedlich auf die Mitgliederbefragung über den Verbleib von Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze reagiert. Obwohl viele positive Stimmen dabei waren, gab es auch Kritik an der Notwendigkeit und dem Zeitpunkt der Abstimmung. Der steirische SPÖ-Chef Anton Lang und die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik ließen ihr Abstimmungsverhalten noch offen.